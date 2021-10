Tale e Quale Show campione di ascolti e programma sempre più apprezzato dal pubblico della tv generalista. Ospite dell’ultima puntata Daniela Goggi, sorella della favolosa giudice Loretta. Daniela è salita sul palco insieme a Federica Nargi che l’ha imitata in Zigo Zago. Carlo Conti, da ottimo padrone di casa, l’ha invitata a sedersi in giuria. E qui, colpo di scena. C’è che rifiuta un invito a cena, chi un’uscita con gli amici, chi di fare il giudice per una sera a Tale e Quale. E Daniela ha declinato l’invito: “Purtroppo devo andare via”. Poi ha aggiunto: “Tornerò”. Federica Nargi ha fatto un esibizione apprezzata: in platea ad ammirarla il marito, l’ex calciatore Alessandro Matri.