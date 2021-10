Dopo giorni passati a raccontare le sue esperienze sessuali, a infilarsi senza mutande nel letto con Ainett, a sottolineare il suo passato e presente da indefesso latin lover, Amedeo Goria ha ‘fatto i conti’ con Maria Teresa Ruta. La ex moglie è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip (Ruta ha partecipato alla scorsa edizione) e lo ha ‘rimesso al suo posto’: “Sono venuta per puntualizzare due cose. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto (l’attuale compagno, ndr) è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti “hai visto cos’ha fatto il tuo ex marito”.. Se sei diventato ex un motivo ci sarà. I nostri figli sono straordinari, quando parli ricorda il grande giornalista che è in te e certe cose tienitele per te soprattutto se i ragazzi non le sanno”. Si spera che Goria abbia ben assimilato le parole di Maria Teresa.