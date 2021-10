Se esiste una divinità del trash in questo momento sta gongolando. Perché al Grande Fratello Vip è andata in onda una sequenza di eventi che rendono onore alla parola. Tutto è iniziato con l’ennesimo incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro. Separati da un vetro, la showgirl si è lasciata andare ai soliti gesti esasperati quando è arrivato il momento di salutarlo, tanto che Alfonso Signorini, “a una certa”, ha tuonato: “Portatela via”. Cipriani è quindi rientrata nella casa urlando mentre alcuni coinquilini si sono alzati per abbracciarla. Tra loro Giucas Casella che ha cominciato a urlare a sua volta come un ossesso perché Cipriani gli ha tirato i capelli. Lui: “Francesca che c’entro io”. È intervenuto Signorini e Casella ha spiegato che la showgirl gli ha strappato una ciocca di capelli. Lei si è giustificata dicendo che proprio Giucas le aveva chiesto di far vedere a tutta Italia che non porta il parrucchino ma lui ha smentito. Surreale.