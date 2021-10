Durante la puntata dello (sfortunato) programma di Canale 5 Star in the Star andata in onda ieri 7 ottobre, uno dei giudici si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata (ed ironica). Parliamo di Andrea Pucci, il quale ha così commentato l’esibizione di Loredana Bertè: “Io è dalla prima puntata che amo sia chi c’è fuori sia chi c’è dentro alla maschera. Io la amo. Per me dovrebbe andare in finale”, ha affermato. Ilary Blasi dapprima è rimasta senza parole, poi ha chiesto: “Innamorato hai detto?”.

“Io me la porto a casa anche con la maschera. Se è quella che dico io, è una mia amica. Lei è già sposata, conosco suo marito, ho fatto l’amante due anni“, ha aggiunto il comico. Per qualche secondo in studio è calato il gelo, poi si è capito che stava ovviamente scherzando e l’atmosfera si è stemperata. L’interpretazione ha raccolto un ottimo riscontro anche da parte degli altri due giudici, Marcella Bella e Claudio Amendola, che ha concluso commentando: “Ma secondo voi Pucci è uno che ha avuto amanti?” poi è scoppiato a ridere.