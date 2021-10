“Vuoi vedere mia figlia appena nata? Paga 15 dollari”. Ed esplode la polemica. La protagonista di questa storia si chiama Zoe Laverne, e su TikTok è seguita da 21 milioni di persone. Insomma, è una vera star e dunque la nascita di Emersyn era molto attesa dalla sua community. Una volta nata, la piccola è stata mostrata avvolta nelle fasce. Per vederla in volto prima degli altri…dovevi pagare! Ebbene sì signori, la star di TikTok ha chiesto 15 dollari per l’esclusiva della faccia della neonata.

Chiaramente la scelta di Zoe ha creato un putiferio, e le critiche sono diventate migliaia. La diretta interessata ha spiegato di averlo fatto per il “bene” della figlia: “Sono spaventata. Non sono mai stata una madre. Non è stato facile trovarsi di fronte alla quantità di odio, minacce di morte e cose semplicemente offensive che erano già state pubblicate su mia figlia prima del suo arrivo”. Insomma, un modo per “salvarla” dagli haters: “Io e Dawson avevamo pensato di non condividere le foto di nostra figlia. Ma volevo che i miei follower facessero parte di questo fantastico viaggio, quindi, nel tentativo di essere genitori protettivi, abbiamo pensato che, se avessimo messo le foto private, solo i fan e i follower avrebbero pagato per vederle e avremmo limitato un po’ dell’odio e delle minacce. Ora vedo come è apparsa la nostra scelta a molti e trovo orribile aver confuso o urtato qualcuno. Per favore, siate pazienti con me”. Per stemperare le polemiche, i soldi guadagnati con la foto della figlia saranno devoluti in beneficenza: “Ho deciso di devolvere il ricavato ad altri genitori con bambini che ne hanno bisogno. Daremo i soldi ad un asilo locale”.