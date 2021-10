“Il carcere non mi preoccupa, posso anche andare in carcere. Ciò che non accetto è la denigrazione morale nei confronti della mia immagine“. Sono le parole di Mimmo Lucano, che per la prima volta, dopo la sentenza di primo grado che lo ha condannato a una pena di oltre 13 anni di reclusione, ha rilasciato un’intervista in tv. L’ex sindaco di Riace, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, ha difeso la sua idea di accoglienza, l’operato nel Comune calabro svolto negli anni e ha detto che “questo processo non si doveva nemmeno fare“.

Video La7