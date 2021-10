Adele e la sua nuova forma fisica. Dal momento in cui la popstar è apparsa visibilmente dimagrita e con un corpo molto tonico, sui giornali di tutto il mondo si è parlato di lei in termini di “come avrà fatto a ottenere questi risultati?”. Tralasciando per un attimo l’inopportunità di parlare del corpo delle donne in termini di “valutazione”, Adele ha dichiarato a Vogue Uk (che le ha dedicato la cover) di non avere alcuna intenzione di condividere il suo percorso: “Le persone sono scioccate perché non ho condiviso il mio percorso di salute. Siamo abituati alle persone che documentano tutto su Instagram. Questa cosa, invece, l’ho fatta per me stessa e per nessun altro. Perché mai avrei dovuto condividerla? Non lo trovo affatto utile. Si tratta del mio corpo“. Right, Adele. Per chi volesse sapere cosa si è detto della dieta seguita dalla cantante, ebbene pare si tratti della Sirt, ovvero la dieta del ‘gene magro’ che punta ad attivare le sirtuine. Tradotto il cibi? Fragole, mirtilli, noci, grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa, rucola ma anche cioccolato (fondente), caffè, vino rosso, olio evo. Come detto dalla stessa Adele, l’esercizio fisico è importante anche perché può essere considerato uno dei principali “attivatori delle sirtuine”, una classe di proteine naturalmente presenti nel nostro organismo che regolano importanti vie metaboliche e sono coinvolte, tra l’altro, nell’invecchiamento e nello stress. Su tutto, val bene ricordare le parole della cantante: “Perché mai avrei dovuto condividerla? Non lo trovo affatto utile. Si tratta del mio corpo”.