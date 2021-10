Negli ultimi giorni, Manuel Bortuzzo (concorrente del GFvip6) ha avuto qualche problema di salute. Per il giovane, ormai sulla sedia a rotelle da 2 anni per una lesione al midollo causata da un colpo di pistola, si era parlato di ‘cistite’. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato direttamente il papà Franco, in una intervista rilasciata a Fanpage ieri 7 ottobre. “L’allarme è rientrato, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, ha affermato l’uomo.

Nella stessa giornata dell’intervista, il web è stato inondato da foto e video in cui Manuel Bortuzzo è in piedi e cammina con un tutore. In molti sono rimasti sorpresi ma, in realtà, si tratta di una indicazione già collaudata che serve a Manuel per la circolazione. Lo ha spiegato chiaramente il signor Franco: “Glielo ha consigliato il fisioterapista – ha raccontato lui. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più e le cartilagini si rinforzano. A casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”.

Infine ha concluso: “Nessuna spettacolarizzazione. Ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Io lo vedo già da un anno e mezzo fare questo esercizio, quindi non mi ha fatto poi così effetto, ma capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani a casa” e infatti così è stato.