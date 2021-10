Mentre il marito Alex Belli è nella casa del Grande Fratello Vip6, Delia Duran ha rivelato al settimanale Chi alcuni dettagli sulla propria vita privata. Dettagli, questi, che vedono coinvolto ovviamente anche l’attore di CentoVetrine. Parlando del desiderio di allargare la famiglia, la modella venezuelana ha dichiarato: “Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave“.

Poi ha spiegato: “Un figlio è un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama. Ci stiamo provando da due mesi prima che lui entrasse nella Casa, quando uscirà ci metteremo a lavoro e sarà la nostra priorità”. E se non dovesse accadere? “Se viene in maniera naturale bene, altrimenti andremo a fare l’inseminazione artificiale e lotteremo finché possibile per averlo”, ha dichiarato lei. Infine ha concluso con un commento sul percorso appena intrapreso dal marito nel reality condotto da Alfonso Signorini: “Sta fumando troppo, a casa riesco a controllarlo. Le ragazze? Io sono gelosissima ma per ora nessuna mi dà fastidio perché non vedo malizia”.