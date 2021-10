La sfida è da sempre con la Francia. Meglio la cucina italiana o quella francese? Ebbene, secondo lo chef britannico Gordon Ramsey, proprietario di ristoranti in tutto il mondo e volto tv, c’è una nuova sfidante e ne esce vittoriosa. La Grecia. Avete letto bene. Dopo la prima puntata di Gordon, Gino and Fred go Greek una cosa è rimasta scolpita nella pietra. Lui che dice: “Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana”. Intanto, chi sono Gino e Fred? Il primo, D’Acampo, è uno chef italiano amatissimo in Gran Bretagna e il secondo, Sirieix, è un maître d’hôtel francese. Ora, sarà che i tre sono in Grecia e Ramsay si è fatto influenzare dalla meraviglia dei paesaggi ma, dopo aver sentenziato che le bollicine greche nulla hanno da invidiare allo champagne, ecco che si è dichiarato convito della superiorità della cucina greca su quella italiana. Sarebbe facile elencare una serie di piatti tipici e vincere a tavolino ma lasciamo che Ramsay resti nella (bellissima) Grecia a godersi la sua pita.