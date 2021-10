Grazie Umberto Bossi. Firmato: Regina Elisabetta. La missiva reale è giunta al Senato della Repubblica di Roma e qualche bravo cronista deve essere riuscito a individuare il raro pezzo di carta proveniente dall’Inghilterra con destinatario “il senatur” della Lega (Nord). A sei mesi dalla morte del principe Filippo ecco la sorpresa dunque. Elisabetta II che ringrazia Bossi. L’ex leader della Lega aveva inviato un sincero biglietto di condoglianze alla sovrana e lei, con i classici e dilatati tempi di una scrupolosa monarchia tutto penna e calamaio, eccola pronta alla risposta.

“La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il duca di Edimburgo”, è scritto nella lettera firmata di proprio pugno da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. “La Regina è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili“. Oggi Bossi ha 80 anni ed è stato parlamentare della repubblica italiana fino al 2018 dopo oltre trent’anni di carriera politica, ricoprendo anche la carica di Ministro delle Riforme Istituzionali.