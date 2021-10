Era il 22 aprile 2017 quando Claudia Gerini e il suo compagno dell’epoca Andrea Preti, uscivano dall’hotel Memory di Bisceglie (Puglia) in direzione porto e venivano paparazzati dal fotografo Maurizio Sorge, che li aveva seguiti e immortalati dapprima mentre facevano jogging e poi anche in altri momenti della giornata, scatenando così l’ira della coppia. Sorge era a conoscenza del fatto che l’attrice romana è piuttosto ostile nei confronti dei paparazzi e così aveva preventivamente posizionato il proprio telefono in modalità ‘video’ sulla macchina, in modo da poter immortalare la lite che poi è effettivamente avvenuta con lei e il fidanzato. Quando però la coppia si è accorta che stava riprendendo, Andrea Preti gli ha rubato il telefono e lo ha consegnato a Claudia Gerini.

Questi i fatti riportati da Repubblica e per i quali gli ormai ex fidanzati dovranno affrontare un processo, iniziato martedì 5 ottobre con l’accusa di furto in concorso. L’avvocato dell’attrice ha chiesto che venga affrontata la causa con il rito abbreviato. La coppia, che si è lasciata nel 2018 dopo circa un anno di frequentazione, dovrà quindi ritrovarsi per affrontare insieme questa battaglia legale. L’udienza è stata rinviata alla prossima primavera, quando il giudice deciderà se ammettere l’abbreviato e si comincerà a discutere del merito della vicenda. L’attrice, al momento, non ha commentato la vicenda.