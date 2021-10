Da martedì 1 a sabato 5 febbraio si accenderanno nuovamente le luci del Teatro Ariston per ospitare l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. La conduzione e la direzione artistica, grazie al successo televisivo e musicale, sarà affidata per il terzo anno consecutivo ad Amadeus. E Fiorello? “Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'”, ha dichiarato nelle scorse settimane il padrone di casa a Porta a Porta.

Una conferma secondo molti: Fiorello ci sarà. In realtà Amadeus ha ripetuto le stesse parole pronunciate negli anni scorsi, ribadendo il desiderio di averlo nuovamente al suo fianco in Riviera. Un modo per convincerlo ancora una volta. Il sito Dagospia fa sapere che siamo lontani dagli annunci ufficiali e dalle certezze e non per i “capricci” dello showman siciliano. Nessuno avrebbe immaginato di vederlo al Festival per cinque sere per ben due edizioni, una addirittura senza pubblico e nel pieno della pandemia. Si è messo in gioco, non si è tirato indietro.

“Lo scorso anno aveva espresso davvero la volontà di chiudere per un po’ con il Festival. Da lì nulla è cambiato, non ci sono state evoluzioni, conferme o cambiamenti. Fiorello è un numero uno, Amadeus lo vuole, la Rai lo vuole. Sarà lui a decidere se e come esserci: la decisione per ora non è stata presa. L’annuncio ufficiale non c’è”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Cosa succederà? Intanto Amadeus è già al lavoro, in attesa del regolamento dei Big è noto che la sezione Nuove Proposte decreterà due nomi che parteciperanno al Festival direttamente nella categoria più importante. L’ufficialità del tris era arrivata lo scorso 5 agosto con videomessaggio inviato dal conduttore al Tg1: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto tre Festival di Sanremo di seguito! È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che mi hanno voluto al timone della 72esima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2022. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gara, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese.” E le sorprese sicuramente arriveranno.