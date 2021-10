Drupi e Dorina sono stati i primi ospiti di Serena Bortone nella nuova stagione di Oggi è un altro giorno. I due formano una coppia nella vita e nel lavoro ormai da 48 anni e, nel corso dell’intervista con la conduttrice, hanno ripercorso i momenti salienti, dimostrando di essere più uniti che mai. Ecco quindi che Serena Bortone non ha potuto esimersi dal chiedere loro quale sia il segreto di questo amore: “L’intelligenza e il rispetto sono alla base di ogni rapporto, quello che ci ha reso una coppia come quella che siamo sono state proprio queste due cose”, ha risposto quindi Drupi. A questo punto, Dorina stava per inserirsi nel discorso quando il marito l’ha interrotta: “Beh io l’ho conquistata con le prestazioni sessuali”, ha detto ridendo e spiazzando tutti. “No scherzo”, ha quindi aggiunto cercando di correggere il tiro. Ma è stata Dorina a confermare: “Beh no l’attrazione fisica e l’intesa sono importantissimi in un rapporto”. Neanche a dirlo, in studio l’imbarazzo era palpabile ma tempo pochi istanti e la padrona di casa ha ripreso le redini dell’intervista.