Destano (ancora?) scalpore gli scatti pubblicati dai Maneskin in queste ore in vista dell’uscita del nuovo brano intitolato Mammamia prevista per l’8 ottobre. Senza veli e con delle stelline a coprire le parti più intime, così la band romana ha sorpreso i fan sui social finendo poi in tendenza.

Numerosi i commenti sul web: “Lo abbiamo capito che sono degli scandalosi e peccaminosi rivoluzionari ribelli. Questa è cosa è stata recepita, riusciamo ad andare un po’ oltre?”, ha scritto un utente spazientito. Oppure: “Che noia!”. Qualcun altro invece ha posto l’attenzione su un tema: “Che vi frega se Victoria è nuda? In quel gruppo viene rispettata molto di più che da voi porci”. Insomma, anche questa volta hanno fatto parlare di loro (e non solo per la musica, anzi).