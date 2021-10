Clamorosa gaffe per un cavaliere di Uomini e Donne. Anzi ‘il’ cavaliere, ovvero il signore che sta corteggiando Gemma Galgani. I fatti. Negli ultimi giorni la dama torinese si sta frequentando con il signor Pierluigi. Durante la settimana scorsa, lei gli aveva scritto per vedersi a Roma, prima della registrazione della puntata del talk condotto da Maria De Filippi. Tuttavia l’uomo aveva declinato l’invito.

Più tardi Gemma ha ricevuto un altro messaggio, sempre da Pierluigi, contenente il seguente testo: “Ca**o, la Gemma mi vuole venerdì pomeriggio“, seguito da una serie di emoticon che piangono. La conduttrice ha mostrato la chat scatenando una irrefrenabile risata da parte dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. La stessa De Filippi ha poi spiegato che l’uomo si è giustificato sostenendo che quel messaggio fosse per la figlia e che quindi fosse dispiaciuto di non poterla vedere in quanto sarebbe uscito a cena con Gemma Galgani.

L’incontro si è tenuto, non senza qualche diverbio: non solo per la gaffe di Pierluigi ma anche perché, secondo il parere di Gemma, l’uomo si è presentato al ristorante un po’ trasandato, non curando alla perfezione i dettagli del proprio aspetto, cosa a cui la dama di Torino tiene molto. Insomma, la storia iniziata rose e fiori comincia a scricchiolare. Come andrà a finire? Tina Cipollari non ha dubbi: “Un disastro. Lo avevo detto fin dall’inizio”.