Influencer, make-up artist ma anche imprenditore e modello. Sono queste le caratteristiche del primo “coniglietto” dichiaratamente gay della storia di Playboy. È la prima volta, infatti, che la storica rivista statunitense decide di mettere in copertina un uomo omosessuale. La scelta è ricaduta su Bretman Rock, che sui social è seguito da oltre 18 milioni di follower. Già nel 2018 il Time lo aveva “eletto” come uno dei trenta adolescenti più influenti al mondo, mentre oggi è entrato nella storia del magazine fondato da Hugh Hufner. Mica male per avere soltanto 23 anni.

Tuttavia, non è la prima volta che un uomo appare sulla copertina di Playboy. Il primo fu proprio Hufner, il fondatore della rivista, mentre il secondo è stato il musicista Bad Bunny. Ora è il turno di Bretman: una svolta importante. “Per Playboy avere in cover un uomo è un’operazione importante a favore della comunità LGBT e anche per le persone di colore. Ed è così surreale. Si tratta di quella sensazione del tipo: ‘Ma sta succedendo veramente?’. E poi, dai, sono così carino“, ha scritto lui sui social.

Ma chi è, e perché e così conosciuto Bretman Rock? Classe 1998, è nato nelle Filippine ma è cresciuto alle Hawaii. I primi passi li ha mossi sul web. Più precisamente su Youtube e Vine, dove ha cominciato a farsi conoscere come make-up artist. In America la sua popolarità è cresciuta sempre di più, finché non ha cominciato a commercializzare dei prodotti con il suo nome. Anno dopo anno, è riuscito ad accumulare 18 milioni di follower, ma anche un “People’s Choice Awards”, un “MTV Movie Awards” ed un “TV Awards”. Attualmente MTV gli sta dedicando un reality sulla sua vita.