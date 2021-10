“Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?”. Inizia così lo sfogo di Arisa che nelle scorse ore ha deciso di pubblicare su Instagram una sua foto con il volto evidentemente segnato dal pianto. Nello scatto la si vede con le lacrime agli occhi, il trucco sbavato e lo sguardo corrucciato: “Io penso a quello che va – prosegue nel suo messaggio -. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre”.

Poi la conclusione enigmatica: “P.s: Non piango mai due volte per la stessa cosa”. Parole criptiche, che subito hanno scatenato la curiosità degli utenti: a chi si riferisce Arisa? All’ex fidanzato Andrea Di Carlo? Al momento non è dato sapersi. Certo è che per la cantante sta per iniziare una nuova avventura: è infatti nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, su Rai 1. Forse allora ne sapremo di più, intanto il suo post sta facendo il pieno dell’affetto e della solidarietà dei suoi fan.