“Celentano? Preferisco non parlarne più”. Ornella Muti si confessa a Pierluigi Diaco. La puntata di Ti Sento che andrà in onda stasera su Rai2 è stata anticipata da una breve clip di lancio dal Corriere della Sera. Due i temi toccati dalla celebre attrice italiana finiti nella clip. Intanto l’annoso scontro per una bella donna tra il talento e la bellezza. “Ho sofferto tanto perchè hanno scritto cose terribili su di me. La frase che mi ha fatto più soffrire su di me è stata: la Muti si attribuisce un’anima. Questo è il nostro lavoro, siamo dei momenti, delle cose, non delle persone. Oggi però questa cosa me la gestisco meglio”, ha spiegato a Diaco la Muti. L’attrice è poi tornata sul tema Celentano. Con il Molleggiato interpretò nei primi anni ottanta parecchie commedie dal grande successo al box office ed ebbe con lui una breve relazione: “Mi chiedono sempre di lui. La gente è curiosa. Non mi sembra però rispettoso parlarne più. Le cose vanno fatte con attenzione verso gli altri”.