Con il loro ultimo singolo, i Maneskin hanno archiviato definitivamente le polemiche (tutte francesi) legate all’uso di cocaina all’Eurovision Song Contest. Ve lo ricordate? All’indomani della storica vittoria della band romana a Rotterdam, alcuni organi di stampa francesi avevano accusato Damiano di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nella green room dell’evento. Davanti al pubblico e alle telecamere, una barzelletta. Il cantante è poi risultato negativo al test antidroga e la polemica si è chiusa, lasciando però un amaro in bocca abbastanza pesante.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno pubblicato in anteprima su TikTok un estratto del loro nuovo singolo, “Mammamia” (sì, come la canzone degli Abba, ma scritta tutta attaccata). L’uscita ufficiale è prevista per l’8 ottobre a mezzogiorno ora italiana, ma sono bastati 30 di anteprima per farci capire il mood. All’interno del testo è contenuta anche quella che sembra essere una frecciatina alla polemica “eurovisiva”. Damiano canta: “Vuoi arrestarmi? Ma ci stiamo solo divertendo . Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché sono italiano”. Quest’ultima frase è stata interpretata come una “frecciatina” alla Francia.

Il successo dei Maneskin è inarrestabile. Attualmente risultano essere al primo posto di un’altra importante classifica americana, la US Alternative Radio, che monitora l’airplay di oltre 1800 media e che viene pubblicata da USA Today. “Beggin’” si trova davanti agli Imagine Dragons e ai Twenty One Pilots, giusto per citarne un paio, mentre la toruenée europea è andata sold-out nel giro di due ore. È proprio il caso di dirlo: mamma mia!