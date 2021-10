Momenti di grande emozione nella puntata di lunedì 4 ottobre al Grande Fratello Vip. Protagonisti Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata Federica Pizzi. La ragazza, in studio accanto al conduttore Alfonso Signorini, si commuove mentre rivede il videomessaggio che aveva registrato proprio per Manuel: una breve lettera in cui traspare tutto il suo amore ma anche un po’ di preoccupazione. “È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori“. L’atleta, che nella Casa del “GF Vip” continua la sua frequentazione con Lulù Selassiè, appare visibilmente commosso. Infatti, sebbene la storia sia finita da prima che entrasse nella Casa, il loro rapporto era rimasto ben saldo. Il motivo del cambiamento, secondo Bortuzzo, sta nel fatto che all’interno del programma sta facendo, per la prima volta, da solo alcune cose che prima non riusciva a fare e per questo motivo sarebbe stato un po’ più preoccupato del normale. “Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla”, aggiunge Manuel che aveva aperto il suo momento televisivo con un intervento emozionante sulla ricerca della felicità. “Oggi non cerco più di raggiungere la felicità, mi accontento della serenità e di lavorarci per mantenere un equilibrio nella mia vita e a vivermi le mie emozioni”.