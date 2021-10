Papà iraniano e mamma romagnola, Jamil Sadegholvaad ha vinto le elezioni al primo turno a Rimini: 49 anni, laureato in Scienze politiche, ha iniziato lavorando nel negozio di tappeti persiani del padre. Tra i primi ad aderire al Partito democratico, è stato assessore provinciale e poi titolare alla Sicurezza dal 2011 al 2021 in Comune con il dem uscente Andrea Gnassi. “Ho un nome strano, però credo che i riminesi ormai mi conoscono”, ha dichiarato Sadegholvaad subito dopo la vittoria con il 51,32% dei voti. “E anche se credo che l’integrazione sia un pezzo fondamentale dell’Italia del futuro, non voglio diventare il simbolo di nulla. Voglio essere giudicato per quello che saprò fare per Rimini o meno, e non tanto per il nome o il cognome più o meno strano”.

Proprio la candidatura di Sadegholvaad ha fatto molto discutere a sinistra: è stato Gnassi, sindaco uscente e molto vicino al presidente Bonaccini, a blindare la corsa dell’assessore uscente. Ha battuto non solo il candidato del centrodestra Enzo Ceccarelli, ma anche l’ex vicesindaca Gloria Lisi che correva sostenuta anche dal M5s. “La formula politica riminese”, ha detto Jamil Sadegholvaad, “può essere d’esempio anche per le prossime sfide elettorali che avverranno nel prossimo anno dove c’è chiaramente un Partito democratico che è perno della coalizione, insieme alle forze della sinistra, ma dove il civismo deve essere necessariamente fortemente rappresentato, perché se no le elezioni non si vincono”.

Il neo sindaco punta a chiudere la giunta in tempi rapidi e pensa a nove nomi di cui la metà donne e alcune riconferme della giunta precedente. A Rimini non è andata in porto l’alleanza con il Movimento 5 Stelle. “I rappresentanti del Movimento 5 stelle a Rimini – ha commentato , non hanno saputo leggere la situazione , hanno fatto un disastro elettorale”. La lista pentastellata si è fermata al 2,45%.