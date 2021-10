“Abbiamo vinto gli europei e via dicendo ma questo sorpassa tutto: un italiano, Giorgio Parisi, ha vinto pure il premio Nobel. Che orgoglio. Che 2021!”, così su Twitter Roberto Burioni commenta con entusiasmo. Poi però, in vena di battute ‘ma mica poi tanto’, tira una frecciatina a Heather Parisi con la quale ha discusso più volte sui social per via delle posizioni no-vax e complottiste della ballerina. “Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa“. Parisi, professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, già Presidente dell’Accademia dei Lincei, è il sesto italiano a ottenere l’ambito riconoscimento nel campo della Fisica, dopo Guglielmo Marconi (1908), Enrico Fermi (1938), Emilio Segrè (1959), Carlo Rubbia (1984), Riccardo Giacconi (2002).