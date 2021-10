Il 4 ottobre 2021 passerà alla storia come il giorno del grande down mondiale di Facebook, Instagram e Whatsapp. Per più di sei ore gli utenti di questi social network si sono trovati a fare i conti con le applicazioni della galassia di Mark Zuckerberg completamente in tilt: a farne le spese è stato anche chi ci lavora con queste piattaforme, in primis gli influencer. Come Chiara Ferragni e Fedez che non hanno potuto fare altro che riversarsi su Twitter, unico social funzionante: con l’ironia che li contraddistingue, hanno pubblicato un post con un collage di loro foto di repertorio in lacrime scherzando “ecco la situazione in casa Ferragnez”.

Non sono stati gli unici vip a ricorrere a Twitter. Ad esempio Ricky Martin ha scritto: “È rinfrancante non guardare Whatsapp, non scrollare Instagram e Facebook per una sera. È una impressione solo mia? Forse dovrei scendere anche io qui e godermi il mondo che vivevamo una volta”. Insomma, una serata di gloria per Twitter, che dall’account ufficiale ha pubblicato un post diventato subito virale: “Ciao letteralmente a tutti”.