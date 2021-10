Ieri domenica 3 ottobre un Piper PC-12 è precipitato in via Marignano all’angolo via 8 ottobre 2001 a Milano, nella zona sud ovest della città ai confini con San Donato Milanese, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Linate. A bordo del velivolo c’erano otto persone: il pilota, il copilota, cinque adulti e un bambino, tutti morti. Tra i tanti giornalisti sul posto per raccontare i fatti, anche la troupe di Rai News che è stata rapinata, tanto da dover rimandare il collegamento di qualche ora così da riuscire a recuperare altra attrezzatura. Per quanto riguarda l’incidente si attende che venga recuperata la scatola nera: “Stiamo aspettando i tecnici di Enac per questo tipo di indagini”, ha spiegato Carlo Cardinali, funzionario dei Vigili del Fuoco di Milano.