Ha inserito per sbaglio la retromarcia ed è andata a schiantarsi all’interno di un ristorante, distruggendolo. È quanto successo intorno alle 10.30 di sabato 2 ottobre alla signora Antonia Mantiero, la mamma dell’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. A riportare la notizia è il Giornale di Vicenza: la donna stava cercando di parcheggiare la sua Audi quando, nel fare manovra, ha inserito inavvertitamente la retromarcia e si è schiantata contro una delle vetrine dell’Officina wine bar restaurant di via Pasi, nel centro di Vicenza. Fortunatamente a quell’ora il locale era chiuso, altrimenti sarebbe stata una tragedia, come si vede dalle immagini pubblicate sui social dai titolari del locale: ingenti i danni, auto distrutta, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.