Walter Nudo, dopo essersi sostanzialmente ritirato dal mondo dello spettacolo, è tornato in TV. Per farlo, ha scelto Domenica In, il programma condotto su Rai 1 da Mara Venier. Durante la puntata andata in onda ieri 3 ottobre, il sex-symbol nato in Canada 51 anni fa, ha rivelato: “Non faccio sesso da un anno e mezzo“. A quel punto la conduttrice: “Sì, questo lo scrivi nel libro appena uscito… ma allora? Cioè, adesso hai ripreso?” e lui: “Ogni tanto sì”. Poi, l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del GFvip3 ha ripercorso la propria carriera e spiegato di essersi allontanato dal piccolo schermo per “ricercare il suo vero io”.

Ma a suscitare curiosità tra gli utenti social, è stato più che altro l’outfit con cui Nudo si è presentato negli studi: una camicia bianca aperta sul petto, pantaloni neri e ai piedi un paio di ciabatte infradito. “Walter con le ciabatte, ma per carità“, ha scritto qualcuno. Oppure: “Io vorrei affrontare la vita come Walter Nudo, in ciabatte a #domenicain davanti a Mara Venier”. A dir la verità non è la prima volta che l’attore sceglie un abbigliamento di questo tipo, anche per le grandi occasioni. Basti pensare che solo un mese fa si era presentato sul red carpet di Venezia con un abito elegante e le infradito, che ormai lo accompagnano letteralmente ovunque.