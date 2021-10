“Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Quando arriverà sono pronta”, aveva detto qualche tempo fa Elisa Isoardi al settimanale Oggi. Proprio il giornale edito da Rcs l’ha immortalata con un nuovo amore, in realtà sarebbe più giusto definirlo “ritorno di fiamma”. La conduttrice è infatti apparsa allo stadio Anco Marzio di Ostia per seguire le gesta della formazione che milita in Serie D, presidente è Roberto Di Paolo, padre di Alessandro.

Proprio con Alessandro Di Paolo era nata una storia d’amore dopo la rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, una relazione che però si era conclusa più di un anno fa. Evidentemente mai del tutto archiviata, al momento dei saluti tra i due era arrivato il bacio, immortalato dai paparazzi. Un bacio che sembra sigillare il ritorno di fiamma: “Tra noi è finita perché i tempi non erano maturi. Ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico”, aveva dichiarato.

Dopo Oggi anche Leggo ha fotografato i due ex insieme, nuovamente allo stadio e ancora in intimità. Tifosa per amore e dopo aver assistito a OstiaMare-Monterotondo, finita con un deludente 0 a 0 per i padroni di casa, è scattato nuovamente il bacio.

Sul fronte professionale per l’ex di Matteo Salvini dopo la chiusura per bassi ascolti de “La Prova del Cuoco” era arrivata la partecipazione a “Ballando con le stelle”. Successivamente il passaggio a Mediaset per prendere parte a “L’Isola dei Famosi”, con la speranza di nuovi impegni in quel di Cologno Monzese. Progetti mai nati, ora in attesa di una nuova collocazione.