Can Yaman, l’attore turco ex fidanzato di Diletta Leotta, è arrivato a Palermo ieri 3 ottobre per le riprese della fiction dal titolo ‘Viola come il mare’ che lo vedrà come protagonista insieme a Francesca Chillemi. I due hanno pubblicato alcune foto, ma è una in particolare a far emozionare i fan: quella in cui la coppia cena insieme scambiandosi sorrisi e sguardi intensi. “Siete bellissimi”, hanno commentato in molti. Ma se l’attore turco sembra essere single, l’ex Miss Italia invece è felicemente legata al compagno Stefano Rosso, con il quale ha avuto una figlia nel 2016, dal nome Rania. Per i fan, dunque, solo un sogno.

