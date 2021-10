“Una massa di imbecilli, cerebrolesi”. Così, dal nulla, ecco che durante la diretta daytime di oggi 4 ottobre del Grande Fratello Vip arriva una voce dalla regia e dice parole usate in modo offensivo. “Ma ha detto cerebrolesi?”, si chiedono Davide Silvestri e Nicola Pisu. Fanpage, che riporta l’accaduto, fa notare come i concorrenti abbiano smesso subito di parlare anche perché capita spesso che si senta la voce di qualche autore dalla regia. Ma stavolta le parole sono pesanti. A chi sono rivolte. Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti erano intenti a chiacchierare in giardino quando all’improvviso si è sentita la voce. Come se già non fosse abbastanza ricca di sfondoni, frasi offensive e gaffe, ecco che ad “arricchire” questa edizione del Grande Fratello ci si mettono anche gli autori.