Fedez e Cole Sprouse sono amici? La domanda sorge spontanea dopo le ultime foto comparse sul profilo dell’attore americano diventato famoso per la serie Disney “Zack e Cody al Grand Hotel” e oggi star di “Riverdale”. In uno degli scatti, infatti, realizzato durante la Settimana della moda alla sfilaa di “Fendace”, una passerella speciale targata Fendi e Versace, compare proprio il rapper. Un caso o i due si conoscono veramente? A spiegare il tutto ci ha pensato lo stesso Fedez, commentando la foto sulle sue stories di Instagram.

“Mi state scrivendo in tanti, lo so ragazzi…il mio migliore amico Cole Sprouse ha pubblicato una foto con me”, ha ironizzato il rapper sul social network, addirittura taggando l’attore statunitense. E ancora: “Siamo super amici, hi Cole how are you? – ha commentato Fedez, condividendo anche la foto “incriminata” (qui sotto scorrendo il post di Instagram) – Qui mi ha proprio detto: ‘Federico fai finta di guardare alle tue spalle‘”. Anche Chiara Ferragni ha commentato la situazione, anche lei scherzando: “Lo sanno tutti che siete amici…”.

Insomma nessuna amicizia ma piuttosto un incontro casuale, visto che entrambi erano stati invitati come ospiti d’eccezione alla stessa sfilata, e un altrettanto casuale scatto in cui, appunto, è finito anche il rapper.

Alla sfilata hanno partecipato diversi volti noti della televisione, tra cui ad esempio Ester Exposito, nota per il suo ruolo di Carla nella serie “Elite”. Ma anche personalità come Addison Rae, star di TikTok e protagonista del film Netflix “He’s all that“, e Zoey Deutch, di recente apparsa in “The Politician“.