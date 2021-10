Si difende Ricky Martin. Non ha usato il botox e non ha fatto ricorso alla chirurgia estetica. Lo dice mostrando il volto sul proprio profilo Instagram, come riportano alcuni media spagnoli: “Sono qui perché penso che alcuni di voi siano molto preoccupati. Non ho fatto nulla in faccia, lo giuro“. Nei giorni scorsi il cantante era apparso irriconoscibile in una conferenza stampa tenuta a Las Vegas, con il volto molto gonfio. Colpa di una reazione allergica a un siero multivitaminico, ha detto lui. Il cantante mostra il viso in primo piano nelle stories: “Guardate, ho le rughe. Se avessi usato botox o filler lo direi perché non ho niente da nascondere”, continua il cantante.

View this post on Instagram Un post condiviso da Latinx Now! (@latinxnow)

Ha poi spiegato cosa è successo il giorno della conferenza stampa: “Quello che ho fatto di diverso è stato mettermi un siero multivitaminico. Penso ci sia stata una strana reazione sulla mia pelle. Niente, si è solo infiammata“.