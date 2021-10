L’incredibile storia di Shimon Hayut arriverà presto su Netflix. Fingendosi figlio di un magnate e miliardario dei diamanti russo-israeliano, l’uomo “adescava” tramite Tinder donne facoltose, inventando nemici inesistenti da cui doversi nascondersi, e finiva per chiedere loro dei soldi, per lo più somme da capogiro, promettendo di restituire il denaro. Una vicenda che si è conclusa nel 2019 con l’arresto dell’israeliano, catturato in Grecia, e che ora, appunto, è diventata un documentario, acquistato dalla piattaforma di streaming e intitolato Tinder Swindler. La pellicola, diretta da Felicity Morris, sarà disponibile da febbraio 2022, come riporta il Messaggero.

L’azione del “playboy” era sempre la stessa: prima contattava le vittime via Tinder, poi, con la promessa di restituire il denaro, si faceva prestare soldi che servivano anche per mantenere lo stile di vita agiato ostentato via social: pagava viaggi in jet privati, comprava scarpe di marche e soggiornava in hotel di lusso, finanziandosi anche la prossima truffa. Proprio i racconti delle vittime sono serviti per costruire il documentario. Nei racconti delle donne anche storie estreme, come quella di Cecilie che ha raccontato di essere stata ricoverata in psichiatria dopo la delusione d’amore per aver avuto pensieri suicidi e di essere stata truffata per 200mila dollari. L’azione congiunta delle vittime ha poi permesso l’arresto, avvenuto nel 2019. Durante l’udienza si è detto “dispiaciuto” e ha promesso di ripagare il debito “con la società”.