Il monologo di Maurizio Crozza, nella seconda puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ è dedicato a Mimmo Lucano alla condanna a oltre 13 anni: “Adesso sì che la Calabria ha risolto i suoi problemi con la legalità”, ha detto in modo ironico.

