Quello tra l’attore Simone Terranova e la giornalista Mary Calvi sembrava davvero un idillio d’amore, celebrato persino dalle telecamere de “La Vita in Diretta” come esempio di un rapporto oltre le barriere della disabilità. Era il 2014. Ora si torna a parlare della (ex) coppia ma ragioni diverse: Terranova, (apparso in passato come comparsa ne “I Cesaroni” e in “Squadra Antimafia), è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti e violazione degli obblighi familiari. Secondo il pm, la sua condotta sarebbe stata “contraria alla morale della famiglia”.

I fatti risalgono al 2018, quando Maria Teresa Calvi, affetta da osteogenesi imperfetta e quindi costretta a muoversi con una bicicletta medica, viene lasciata dal marito. Da un giorno all’altro, lui se ne va di casa. “Una mattina Simone mi ha detto: “Esco”. L’ho aspettato fino a notte fonda, ma non è rientrato a casa. Né quel giorno né mai. È andato via senza darmi una spiegazione, lasciandomi sola con tutte le mie difficoltà. Mai mi sarei immaginata che fosse l’inizio della fine”.

La sua versione è stata raccontata davanti alla giudice Giulia Arceri e al pubblico ministero Mario Pesci. “Sapeva che non riesco a fare quasi nulla da sola. Sono rimasta due giorni immobile. Una settimana dopo ho saputo che aveva una relazione con una giovane allieva di recitazione. Lo sapevano, tutti tranne me. Le loro foto le ha persino postate su Facebook. Sono stata costretta a chiamare mia madre per aiutarmi a vivere dentro casa. Perché da sola anche lavarmi i denti è un calvario”. Secondo l’accusa, al suo ritorno a casa Terranova avrebbe ricoperto la moglie di minacce e ingiurie: “Se non te ne vai, ti lancio con tutta la bici nel muro”, avrebbe detto, come si legge nel capo d’imputazione.