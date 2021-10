Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale5, chiude con due puntate di anticipo. Bassi ascolti. Ecco il motivo per cui già il 7 ottobre vedremo la semifinale. Lo show non era “partito bene” nemmeno sulla carta, con le “accuse” di essere un mix tra due programmi esistenti, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato e Pier Silvio Berlusconi furibondo dopo la prima puntata. Secondo Dagospia Mediaset minaccia querele contro la società di produzione Banijay guidata dai fratelli Bassetti. I due dirigenti avrebbero ricevuto una durissima lettera di diffida, inviata proprio da Pier Silvio Berlusconi. Un messaggio molto chiaro: o la prossima puntata cambierà radicalmente o l’azienda di Cologno Monzese procederà con richiesta danni e querela. Motivo della lettera? Quello che abbiamo visto non avrebbe rispettato l’idea e la proposta fatta. Ora arriva la chiusura, con due settimane di anticipo (e il programma che non cambiato). Gli ascolti, bassi, non hanno certo aiutato.