Marta Flavi ospite a Oggi è un altro Giorno, il programma condotto da Serena Bortone su RaiUno, entra in studio è stupisce tutti per la sua bellezza: “Dimostri 20 anni di meno, una di quelle splendide settantenni che a volte vediamo”, commenta la conduttrice. Con Flavi si parla d’amore e d’altronde lei che è stata conduttrice di “Agenzia Matrimoniale”, negli ann’90, se ne intende. Sul fidanzato londinese è subito tranchant: “Mano a mano sta andando giù questo fidanzamento… È molto difficile parlare sempre inglese e poi il Covid ha fatto sì che ci vedessimo spesso in video e tutto cambia Poi vorrei un italiano e quindi faccio una promozione su me stessa, volete trovarmi un marito?“. Flavi ridendo dice di avere molti corteggiatori e afferma: “Mi sono sposata una volta sola e ora sono nel mood del ‘perché no?'”. Rimpianti? “Rifarei tutto ma in tempi più stretti, magari mi separerei prima. Gli uomini dopo poco tempo iniziano a rilassarsi e andare in down, noi donne no”.

