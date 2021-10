La cattiva televisione è molto diffusa. Così al Grande Fratello Vip ecco l’ennesima bagarre e l’accusa di razzismo. I fatti. Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens discutono. Soleil Sorge interviene: “Smettetela di urlare come delle scimmie”. Ainett replica subito che proprio lei, Soleil, che non fa parlare nessuno, dovrebbe tacere. Ma poco dopo è Jessica Selassie a rivolgersi alla Sorge: “Modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo”. E arriva la ribattuta di Raffaella Fico: “Per me rivolgersi ad Ainett e Samy chiamandoli scimmie è abbastanza offensivo. Grave, non puoi dire scimmietta. È un’offesa razzista, bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono”. Sui social molti difendono Soleil: “Comunque Ainett e la Fico sono davvero bugiarde e scorrette. Stanno ancora calcando la mano con la roba del razzismo. Vi può anche stare sul cazzo Soleil ma queste scorrettezze anche no”, “Quando Katia dice con tono brutto a Samy ‘Quando inizierai a parlare in italiano forse ti ascolterò. Non si capisce niente di quello che dici’, tutti a ridere. Ora invece per si tira in ballo per Soleil il discorso del razzismo. Se venerdì montano a caz*o faccio la pazza”.