Oggi, 29 settembre, Silvio Berlusconi spegne 85 candeline. Tra i tanti auguri arrivati via social, non poteva di certo mancare quello della giovane fidanzata Marta Fascina. Lei, deputato di Forza Italia e responsabile della sicurezza del partito di Berlusconi, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è ritratta mano nella mano con l’ex Premier e la didascalia: “Buon compleanno amore mio“.

Il tutto accompagnato da tre cuori rossi e una serie di hashtag da far invidia alle influencer più affermate. I due sono fidanzati da circa due anni, ma sono molto riservati. Fatta eccezione per qualche foto più ‘intima’ (poi prontamente cancellata), sul profilo social della 31enne calabrese si parla solo di lavoro: Berlusconi, Berlusconi, qualche scatto di Bertolaso e poi ancora Berlusconi. La giovane è dedita alla carriera politica e ci tiene a portare alta la bandiera del partito.