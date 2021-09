Lo ha convinto a sottrarsi alle cure mediche e così un anziano malato di Covid è stato nuovamente ricoverato in ospedale dove è morto poco dopo. Protagonista della vicenda è un attivista no vax italiano, Antonio Mureddu, alias “Gravegliu“, garofalo in sardo. È tutto avvenuto in Irlanda, dove l’uomo lavora come ristoratore nella contea di Galway ed è noto, secondo l’Irish Times che ha riportato la storia, per frequentazioni di estrema destra e le sue posizioni cospirazioniste.

Smartphone in mano e mascherina sotto il mento, lo scorso 14 settembre Mureddu era entrato al Letterkenny University Hospital con l’obbiettivo di riportare a casa un suo conoscente, un uomo di 75 anni che in quel momento era ricoverato per un’evidente crisi respiratoria. “Mettiti i pantaloni, amico mio. Ti sto portando a casa. Sei al sicuro. Se invece rimani ti uccideranno”, aveva detto a Joe McCarron, un personaggio pubblico nella contea di Donegal. Con queste parole era riuscito a convincerlo a rifiutare le cure e lasciare l’ospedale nonostante il parere contrario dei dottori. Un’opera di persuasione, cui sono seguite anche discussioni con i medici, che lo stesso Mureddu si è premurato di filmare e postare sul suo account Telegram. Come riporta l’Irish Times, due giorni dopo McCarron è stato però nuovamente ricoverato in ospedale, dove è morto di lì a poco senza che la respirazione artificiale potesse fare nulla. Ora sulla vicenda la polizia irlandese ha aperto un’indagine.

Mureddu, che sostiene di essere intervenuto su richiesta dello stesso McCarron, ha una lunga storia di attivismo cospiratorio e simpatie di estrema destra: in passato aveva aderito a gruppi che negano il Coronavirus e si oppongono a cure mediche e vaccinazione. Sempre secondo l’Irish Times, ha compiuto la sua azione con l’assistenza del Common Law Information Center a cui è affiliato: si tratta di un’associazione che promuove un’applicazione della legge solo in base al consenso dei singoli individui. Il sito the-beacon.ie, che monitora la galassia dell’estrema destra, aggiunge che l’uomo nel 2018 ha organizzato un evento nel tentativo di portare la Lega in Irlanda. L’italiano pubblica spesso messaggi di critica nei confronti delle misure di contenimento, i vaccini, le mascherine e in un altro video descrive i suoi tentativi di viaggiare dall’Irlanda alla Francia senza vaccino o tampone.