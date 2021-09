Forse tradito dalla stanchezza, verso la fine della puntata del Grande Fratello Vip6 di ieri 27 settembre, Alfonso Signorini ha perso la pazienza e si è scagliato contro Miriana Trevisan. Il motivo? La ragazza di Non è la Rai era in profondo imbarazzo nel dover scegliere il nome di un concorrente da mandare in nomination. Lunghi minuti di silenzio. Fino a quando il conduttore ha rotto il silenzio: “Sarai tu – ha spiegato Signorini – a condannare uno dei tuoi tre compagni, prima di dirmelo sappi che noi qui in studio e presumo anche il pubblico a casa abbia visto che Gianmaria (Antinolfi, ndr) ti ha suggerito di nominare lui”. Gelo.

Poi ancora: “Sappi che a questi giochetti non ci caschiamo. Siamo abituati”. A quel punto lei ha scelto Andrea Casalino, per poi ripensarci subito dopo: “Mi dispiace ma io voglio seguire il cuore, essere autonoma, voglio scegliere Gianmaria, perché lui vuole andare”. Signorini ha dunque concluso: “Ma guarda che essere autonome non significa seguire un’ onda. Non puoi dire prima Andrea, poi Gianmaria. Le regole del gioco sono chiare.. “. Al Grande Fratello l’ultima parola: Miriana ha potuto rivedere la propria scelta. Allora lei ha scelto Gianmaria: “Grazie mille per l’opportunità”, ha concluso.