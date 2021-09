“Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n’è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”. Le parole sono di Luca Zingaretti che su Instagram ha postato un breve pensiero per il papà scomparso. Lui, il fratello Nicola e la sorella Angela (anche lei come il papà dirigente di banca) dicono addio al padre e lo immaginano insieme a Emma, la mamma. I messaggi di cordoglio dalla politica per il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: dal gruppo del PD capitolino, al capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Simeone, e i consiglieri regionali, Fabio Capolei ed Enrico Cavallari e ancora i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle del Lazio.