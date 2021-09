“Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme”. A dirlo, con la voce incrinata per l’emozione, è Claudio Amendola, in una toccante intervista con Silvia Toffanin andata in onda nell’ultima puntata di Verissimo, domenica 26 settembre. L’attore ha parlato dei problemi di salute della moglie Francesca Neri, che da tempo combatte con una malattia che ha cambiato la sua vita. “Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate – ha spiegato Amendola -. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso”.

Francesca Neri aveva spiegato, in precedenza, di aver scoperto nel 2015 di soffrire di questa sindrome che le causa non pochi problemi, senza però fornire ulteriori dettagli sulla malattia. I dolori che la affliggono l’hanno costretta a diradare i suoi impegni professionali e le apparizioni pubbliche: ora la notizia del libro in cui ha deciso di raccontare la sua battaglia quotidiana con (forse) ulteriori dettagli a riguardo.