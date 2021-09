Sonia Bruganelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La moglie di Paolo Bonolis è opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip: “Paolo mi ha promossa e guarda pure il Grande Fratello anche perché non porto le chiavi quindi deve stare sveglio ad aspettarmi. Mi ha dato il consiglio di ‘non esagerare'”. E Bruganelli parla per la prima volta della primogenita, Silvia: “All’ottavo mese di gravidanza, pur avendo fatto amniocentesi, morfologica, di tutto, ho scoperto che Silvia aveva una cardiopatia. Sai, avevo 27 anni, ormai ero all’ottavo mese, ero tranquilla, avevo cercato Silvia per un anno e mezzo, ero felicissima. Comunque, facciamo un’ecografia perché il ginecologo aveva sentito un ‘battito particolare’ e non entro nel dettaglio perché secondo me ci sono state tante omissioni… A un certo punto Paolo chiede ‘tutto ok?” e il dottore ‘beh insomma… sua figlia ha una cardiopatica grave, un truncus (arteriosus) di livello A e quindi appena nata deve essere operata al cuore perché se non la operiamo muore”. Poi lei è nata, “bellissima”, aggiunge Sonia. Paolo mi ha detto “dovrà affrontare un intervento più duro di quanto pensiamo”. E ancora: “L’operazione è andata bene ma i danni riportati sono dovuti all’ipossia che ha avuto a 7 anni dall’intervento. Bruganelli conclude dicendo che ciò che conta ora è che Silvia ci sia: “Una ragazza grande che vive la sua vita, che capisce e ogni volta che mi vede stanca o giù mi dice ‘mi accompagni al bagno’ e li mi dice che mi ama, come per dirmi ‘grazie'”.