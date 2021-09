Al suo posto c’è Francesco Magnani, il collega che conduce anche l’edizione estiva del programma e che spesso la sostituisce. Stiamo parlando di Myrta Merlino che oggi, 27 settembre, non è alla guida del suo programma su La7, “L’Aria che Tira“. Il motivo? Lo chiarisce Magnani in apertura di puntata: “Fatemi rivolgere un saluto a Myrta Merlino, fermata per un problema personale, per oggi ci sono io. Domani ritorna alla guida del suo programma”. Un inizio con qualche inconveniente per la giornalista che solo una settimana fa si era presentata in studio con il piede fasciato a causa di un piccolo infortunio.