Sangiovanni e “quell’incredibile somiglianza” con Madame. Il siparietto è andato in onda durante il secondo appuntamento dello show di Alessandro Cattelan “Da Grande” in onda domenica sera su Rai 1. Il giovane cantante veneto è stato ospite del programma dove si è esibito con la sua Malibù, tormentone indiscusso dell’estate: fin qui tutto da copione, poi però quando è arrivato il momento dei saluti con il conduttore è arrivato il colpo di scena.

Alessandro Cattelan lo ha infatti congedato dicendo: “Fate un applauso per Madame“. Non un errore, ma una battuta, forse basata sul fatto che ci sia una vaga somiglianza tra Sangiovanni e la collega, per lo più legata al taglio di capelli e al look sbarazzino. Lo scherzo però non è stato gradito dal diretto interessato, che non ha replicato e ha lasciato lo studio visibilmente infastidito. La cosa non è passata inosservata agli occhi degli spettatori, che subito si sono scatenati con i commenti su Twitter, del tipo: “Sangio ci è rimasto malissimo poverino” e ancora “la faccia di Sangiovanni quando lo ha chiamato Madame“.

Tanto che Cattelan è stato costretto a rimediare: “Mi hanno detto che è esploso Twitter. Non posso crederci di aver confuso i nomi, facciamo rientrare Sangiovanni e facciamogli un applauso”, ha detto con ironia. Il cantante è quindi rientrato in studio e “pace è fatta”.