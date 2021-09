I testimoni inizialmente non lo avevano neanche riconosciuto. Anzi, pensavano fosse un senzatetto . “Fermati, amico”, si sente dire una voce nel video, notando l’apparente imbarazzo che Cage stava causando a tutti quanti i presenti. L’episodio, che risale al 20 settembre, non è isolato. Sembra infatti che l’attore abbia qualche problema con l’alcool, che si è accentuato dopo la morte della madre , l’ex ballerina Joy Vogelsang, scomparsa il 20 giugno 2021.

È diventato virale sul web il video di Nicolas Cage completamente ubriaco in un locale di Las Vegas. Incredibile, proprio lui che ha vinto un premio Oscar interpretando un alcolizzato nel film Via da Las Vegas (1995). Stando a quanto riportato dal Sun, la star di Hollywood aveva bevuto whisky costoso e tequila prima di agitarsi. Pantaloni leopardati e ciabatte , questo l’outfit dell’attore, che è stato fatto accomodare fuori dal personale del locale.

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7deLfB pic.twitter.com/2wUamvmFDV

— The Sun (@TheSun) September 24, 2021