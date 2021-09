“Questa pandemia è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani“. Sono le parole pronunciate dal principe Harry e Meghan Markle sul palco del concerto Global Citizen Live, tenutosi sabato 25 settembre a Central Park, a New York. I duchi di Sussex sono stati accolti con un’ovazione dalle migliaia di giovani che si sono riuniti per partecipare all’evento internazionale: Harry con un completo informale e camicia sbottonata senza cravatta, Meghan vera diva ha conquistato i riflettori sfoggiando un miniabito total white con applicazioni floreali della collezione Roman Palazzo 2021 di Valentino. “Mia moglie e io crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato”, hanno aggiunto dal palco Harry e Meghan, tenendosi mano nella mano e sottolineando come sia necessaria una liberalizzazione sul fronte dei vaccini anti Coivid, facilitando l’accesso e la distribuzione in ogni parte del mondo, anche nei Paesi più poveri.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno quindi seguito le esibizioni della cantante Alessia Cara e della veterana del pop Cyndi Lauper con un’interpretazione di “Girls Just Want to Have Fun” dedicato alle donne afgane. L’amministratore dell’ Agenzia USAID Samantha Power ha, quindi, detto in un messaggio registrato, che gli Stati Uniti “contribuiranno con oltre 295 milioni di dollari ai Paesi di tutto il mondo per scongiurare carestie e fame estrema, affrontare la violenza di genere e le urgenti esigenze umanitarie che la pandemia di Covid-19 si sta lasciando dietro”. Il Fondo di solidarietà globale ha annunciato, inoltre, 28 milioni di dollari per cibo, vaccini e formazione professionale per tutto il 2022 prima che la cantante cubano-americana Camila Cabello salisse sul palco insieme a Shawn Mendes, seguito in seguito da Burna Boy. Tra gli altri, a Central park, si sono esibite anche Billie Eilish e Jennifer Lopez.