In copertina su 7 del Corriere della Sera c’è Lady Gaga che al quotidiano di Via Solferino ha raccontato tanto di sé. È tornata a parlare di bullismo, e di riscatto: “Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia che arriva dall’Italia”. Episodi duri, dolorosi che ha raccontato anche al Guardian: “Alcuni ragazzi mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto dell’immondizia. Mi dicevano che quello era il posto a cui appartenevo e che io ero spazzatura”. E al Corriere ha aggiunto: “… Rispetto profondamente chi, anche se bullizzato da piccolo, non si è lasciato sopraffare. Oggi viviamo in un’epoca dominata dai social media, ed è tutto diverso per le giovani generazioni. Con “Born This Way Foundation” stiamo lavorando a fondo per cambiare questa situazione. Vogliamo celebrare il mondo nella sua diversità, sia essa di cultura o di genere. Questo impegno rende la mia vita degna”. Un messaggio che rende la regina del pop ancora più preziosa.