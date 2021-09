Dopo mamma Nina Moric e papà Fabrizio Corona, ora è Carlos Maria (18 anni), ad essere al centro del gossip italiano. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, Carlos non è single. Anzi, al suo fianco c’è Antonella Fiordelisi, 23 anni, ex volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia è stata paparazzata durante una romantica passeggiata notturna nel centro di Milano ma al momento non c’è nessun commento ufficiale. Antonella conosce molto bene il mondo del gossip, dal momento che spesso è stata la protagonista delle pagine di cronaca rosa.

Da Ignazio Moser a Francesco Chiofalo, la giovane ha delle importanti relazioni alle spalle, di cui spesso non ne ha fatto segreto. Di recente, invece, si è parlato di lei per una polemica con Elisabetta Gregoraci. Sembra che Gregoraci non abbia gradito alcuni like su Instagram di Flavio Briatore alle fotografie di Fiordelisi. Tuttavia, in un’intervista al programma Punto Z, la stessa Gregoraci ha poi chiarito: “Io ricordo con chi ho litigato e tra questi non c’è Antonella Fiordelisi. Ma neanche mi va di parlarne, io sono una signora“.